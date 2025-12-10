Scambia la volpe per un bel gattone: donna morsicata, finisce in ospedale

Scambia la volpe per un gatto di grossa taglia: l’animale la morsica. Disavventura per una donna residente ad Albiate che è dovuta ricorrere alle cure ospedaliere a seguito del morso di una volpe notata in uno dei campi del territorio. Secondo quanto ricostruito dalla polizia provinciale, accorsa sul posto a seguito della segnalazione, e che ha provveduto alla cattura dell’animale selvatico, la donna anziana si era avvicinata scambiandola per un gatto.

Scambia la volpe per un bel gattone: è successo ad Albiate, intervenuta la polizia provinciale

La volpe ha evidentemente reagito con il morso spingendo poi all’intervento sia il personale sanitario del 118 che la Polizia locale di Albiate. Una volta informato il personale veterinario di Ats Monza e Brianza sono stati fatti intervenire sia i vigili del fuoco che la polizia provinciale per cercare di recuperare l’animale al fine di verificare eventuale malattie trasmissibili all’uomo al fine di provvedere alle dovute cure e osservazioni alla donna ferita. La volpe è stata poi in serata catturata dalla Polizia provinciale e consegnata al canile Fusi di Lissone dove è stata visitata dai medici veterinari e dove si trova attualmente in osservazione. La donna morsicata sta bene.