San Gerardo di Monza, il piccolo Muhammad Ali di Desio il primo nato del 2026

Il piccolo Muhammad Ali, desiano, è venuto al mondo alle 3.31. All'Irccs San Gerardo nel 2025 ci sono stati 2.630 parti, cento in più rispetto al 2024
Il primo nato del 2026 al San Gerardo con mamma e papà
Il primo nato del 2026 al San Gerardo con mamma e papà

Il 2026 del Punto Nascita della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza si è subito attivato, alle 3.31 di Capodanno, con il vagito del piccolo Muhammad Ali, desiano, 2900 grammi il quarto figlio di papà Javed e mamma Tahmina.

San Gerardo di Monza, nel 2025 nati cento bambini in più rispetto all’anno precedente

E anche il 2025 si è chiuso con una notizia decisamente positiva: sono stati infatti cento in più rispetto all’anno precedente – 2.630 – i nati, sempre al Punto Nascita monzese votato da sempre “a mantenere unita la diade mamma-bambino, anche quando il percorso della gravidanza e del parto si confronta con situazioni di maggiore complessità” riporta una nota del San Gerardo.

Il team del Punto Nascita dell’Irccs San Gerardo di Monza

Ospedale San Gerardo, l’obiettivo è sempre mantenere unita la diade mamma-bambino

“La continuità della diade mamma-bambino rappresenta un elemento centrale del nostro modello di cura – spiega Maria Luisa Ventura, direttore della Struttura di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale -. È un principio che guida non solo i percorsi assistenziali e le competenze professionali, ma anche il modo in cui progettiamo e utilizziamo gli spazi di cura, pensati per accogliere insieme madre, neonato e famiglia, quindi strumento per sostenere la relazione, ridurre lo stress e favorire il benessere”.

Secondo Anna Locatelli, direttore della Clinica Ostetrica, si tratta di un modello fondato sulla sicurezza delle cure, formazione continua e integrazione con il territorio, “che vede la Medicina Materno-Fetale e la Terapia Intensiva Neonatale del San Gerardo come riferimento per l’intera provincia di Monza e Brianza. Un lavoro quotidiano – aggiunge – che si sviluppa lungo tutto il percorso nascita, sostenuto dall’attività di ricerca clinica delle nostre Strutture e condivisa in ambito locale, nazionale e internazionale, in coerenza con la missione di Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori”.

