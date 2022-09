Salute: ambulatorio osteoporosi alla Zucchi di Carate Brianza

Un nuovo ambulatorio dedicato alla cura dell’osteoporosi. Inagurazione giovedì 15 settembre agli Istituti Clinici Zucchi di Carate Brianza appartenenti al Gruppo San Donato, primo gruppo ospedaliero in Italia.

Salute, ambulatorio osteoporosi: inizialmente ogni giovedì mattina

Coordinata dalla dottoressa Maria Grazia Corbo, specialista in ortopedia, che si avvale anche di un master in malattie del metabolismo osseo, la nuova struttura sarà attiva inizialmente ogni giovedì mattina dalle 9 alle 12.40 in piazzale della Madonnina, 1. I pazienti potranno accedere alle visite specialistiche avvalendosi del Servizio Sanitario Nazionale, oppure in regime di solvenza.

Salute: cos’è l’osteoporosi

L’osteoporosi è una malattia dell’apparato scheletrico caratterizzata da una bassa densità minerale e dal deterioramento del tessuto osseo con conseguente aumento della fragilità delle ossa e, quindi, con un accresciuto rischio di frattura.

“Non è una malattia da sottovalutare – ammonisce la dottoressa Corbo – l’incidenza dell’osteoporosi e delle fratture correlate aumenta con l’avanzare dell’età, fino a colpire, nell’arco della vita, una donna su tre e un uomo su cinque. Tuttavia può essere diagnosticata per tempo e trattata per ridurre il rischio di incorrere in una frattura. Il nuovo ambulatorio nasce proprio con questi obiettivi”.

Salute, osteoporosi: come diagnosticarla

Dati del Ministero della Salute segnalano che nel nostro paese l’osteoporosi colpisca circa 5.000.000 di persone, di cui l’80% sono donne in post menopausa. Numeri che andranno a crescere in relazione all’aumento dell’aspettativa di vita. La diagnosi di osteoporosi prevede la ricerca di eventuali fattori di rischio e si avvale della MOC (mineralometria ossea computerizzata), esame che descrive la densità delle ossa del paziente a livello della colonna e dell’anca, individuando un eventuale scostamento dai valori normali. Le prenotazioni si ricevono allo 039 2312521.