“Operazione Carriere“, storico progetto del Rotary Club Castellanza sbarcherà a Lissone e Monza a favore degli studenti grazie alla collaborazione con il Rotary Club Monza Nord- Lissone. I due Club si sono infatti stretti la mano per dare vita ad una significativa sinergia che ha fatto nascere un accordo che interessa la piattaforma di “Operazione Carriere” che sarà al servizio di migliaia di studenti degli ultimi 2 anni delle scuole superiori del territorio monzese.

Rotary: sbarca in Brianza la piattaforma al servizio degli studenti in carriera, gruppo di lavoro Nuove Professioni

Il gruppo di lavoro Nuove Professioni del Rotary Club Monza Nord -Lissone ha presentato il rapporto finale in un seminario, aperto al pubblico, nella Sala verde della Provincia di Monza Brianza e ha individuato come strumento di immediata utilità per l’orientamento dei giovani l’iniziativa “Operazione carriere “, già operante da 41 anni nel Distretto Rotary 2042 che copre il Nord della Lombardia.

Rotary: sbarca in Brianza la piattaforma al servizio degli studenti in carriera, per scoprire le proprie attitudini

A presentarne storia e potenzialità, Ornella Ferrario che, da tempo, insieme al responsabile Luca Roveda, contribuisce alla riuscita del progetto. «Il materiale presentato è di sicuro interesse per i dirigenti e docenti scolastici, per gli studenti e le loro famiglie, nonché per le aziende che talvolta lamentano uno scollamento tra le competenze dei giovani in uscita dal sistema scolastico e quelle necessarie per il lavoro», fanno sapere dal Rotary Castellanza. Il progetto consente ai giovani di scoprire le proprie attitudini per una scelta consapevole del percorso di studi da intraprendere.