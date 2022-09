Riqualificazione Sp 60: chiude la carreggiata sud dalla rotonda della Bergamina

Continua il maxi progetto di riqualificazione della Sp 60 e da martedì 13 settembre chiude la carreggiata Sud a partire dalla rotatoria della “Bergamina” per il rifacimento dell’asfalto come è stato appena fatto in carreggiata nord.

Riqualificazione Sp 60: investimento da 2,5 milioni di euro

La strada attraversa i Comuni di Monza, Arcore, Concorezzo, Villasanta ed è interessata da un programma di interventi che prevede un investimento di 2,5 milioni di euro per riqualificare l’intera tratta stradale.

Riqualificazione Sp 60: i lavori in corso

“È stata ultimata la stesa del primo strato di asfalto sull’intera carreggiata Nord dopo aver interposto una geo-membrana che permetterà alla strada una vita utile residua più duratura rispetto ai lavori tradizionali, evitando la formazione delle fessurazione”, fa sapere la Provincia Mb.

Sono quindi iniziati i lavori in carreggiata Sud partendo dalla rotatoria della Sp 45 (Bergamina), per effettuare la stesa del primo strato di asfalto: “I lavori verranno completati con la stesa di cm 4 di asfalto drenante/fono-assorbente che rappresenta il tappeto d’usura”.