Ripartirà a ranghi ridotti il Piedibus di Arcore

Dal 9 gennaio anche ad Arcore torna finalmente a funzionare il Piedibus. Con il rientro a scuola dalle vacanze natalizie, grazie alla sinergia tra il consiglio d’Istituto, il comitato genitori, la dirigenza scolastica e il comune, tornerà di fatto a funzionare all’interno del comune di Arcore l’iniziativa dell’“autobus che va a piedi” per accompagnare i bambini a scuola.Con una determina, infatti, il comune prende l’impegno per l’acquisto delle targhe del progetto.

Ripartirà il Piedibus con solo quattro linee

“Questo è l’ultimo step – spiega Alessandra Frigerio, presidentessa del consiglio dell’Istituto Comprensivo Via Monginevro – il comune ha comprato 25 cartelli, appena saranno pronti verranno affissi alle strade per segnalare partenze e fermate del piedibus. Manca da presentare la domanda ai vigili per l’affissione, ma abbiamo già parlato con il comandante della polizia locale”. Il progetto Piedibus era fermo da quasi tre anni: stoppato a causa del Covid e mai più ripreso per mancanza di volontari. Delle sette linee esistenti nel 2019, quest’anno ne verranno ripristinate solo 4: una per la scuola di via Monginevro, due per via Edison e una per via De Gasperi a Bernate.

Ripartirà il Piedibus, ma servono ancora volontari

“Non riusciamo ancora a coprire tutte le linee, ma abbiamo comunque voluto riprendere il progetto – racconta la Frigerio – Anche una delle due linee di via Edison al momento ha solo due iscritti. Speriamo che ricominciando con l’iniziativa si sparga la voce. Lo stesso per la questione volontari. Al momento siamo sempre in pochi, ma spargiamo la voce e speriamo che qualcuno accolga la nostra domanda. Sembra quasi faccia sempre un po’paura prendere un impegno, ma io conto sulla partenza del progetto, così che le persone possano vedere e sperimentare qualcosa di concreto.” La scelta di ripartire con l’iniziativa piedibus rappresenta anche un aiuto concreto ai genitori che non riescono ad accompagnare i figli a scuola a causa di impegni lavorativi, nonché una scelta sociale ed ecologica. I percorsi per i bambini dureranno, dal capolinea, un massimo di 15 minuti. Il primo giorno verranno distribuite ai bambini le pettorine, donate dall’Avis cittadino, a fronte di una caparra che verrà restituita a fine anno, mentre verranno dati ai bambini dei copri zaini, regalati dal negozio di ottica “Ok Vision” di via Roma.“Il comitato genitori vuole ringraziare coloro che hanno reso possibile la realizzazione del progetto. La disponibilità della dirigenza scolastica, del sindaco e dell’assessore alla cultura De Marco. Un grazie speciale a Pro Arcore, all’ Avis e al commerciante arcorese che hanno cvoluto supportare questo progetto” ha concluso Frigerio.