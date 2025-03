Provincia MB contro le stragi sulle strade: panchina bianca e azioni mirate

Una panchina bianca collocata nell’area verde di fronte alla sede della Provincia MB ricorderà tutte le persone morte a causa di incidenti e cercherà di sensibilizzare chi passerà di lì a tenere comportamenti corretti durante la guida: la posa della panca, che sarà effettuata il terzo sabato di novembre in occasione della giornata mondiale delle vittime della strada, è una delle azioni previste dal progetto di prevenzione e promozione con cui via Grigna si è aggiudicata 100.000 euro tramite il bando “Mobilità sicura” riservato alle province, finanziato con il fondo contro l’incidentalità notturna gestito dal Dipartimento anti droga della presidenza del Consiglio dei ministri.

Provincia MB contro le stragi sulle strade: progetto di sensibilizzazione finanziato attraverso 100mila euro di un bando ministeriale

L’ente brianzolo si è classificato nono tra i venti che sono ammessi al finanziamento: il programma, che sarà perfezionato nelle prossime settimane, si articolerà in diverse iniziative organizzate dalla Polizia provinciale e dagli uffici di via Grigna anche in collaborazione con l’Associazione Italiana Vittime e Infortuni sulla strada con l’obiettivo di ridurre i sinistri che si verificano la sera, in particolare quelli provocati dall’abuso di alcol e dall’assunzione di sostanze stupefacenti: per questo comprenderà incontri e attività rivolte agli studenti delle scuole superiori.

I ragazzi, affermano da via Grigna, saranno non solo invitati a evitare comportamenti a rischio quando si mettono alla guida ma anche a prestare attenzione al valore della propria vita e a quella degli altri. Il programma, che si concluderà il 30 aprile 2026, sarà completato da una campagna di comunicazione e dalla creazione di una sezione web sul sito della Provincia dedicata agli atteggiamenti corretti da tenere sulle strade.

Provincia MB contro le stragi sulle strade: controlli specifici della polizia

La Polizia brianzola, invece, effettuerà specifici controlli nei luoghi della movida, nei punti di aggregazione e nelle arterie circostanti in modo da intercettare i più giovani: le uscite, che verranno intensificate nei mesi estivi, saranno condotte anche con il supporto dei comandi di alcune città tra cui Monza, Limbiate, Meda e Seregno. In una seconda fase la collaborazione potrebbe essere estesa alle polizie locali di altre comuni.

Provincia MB contro le stragi sulle strade: campagna di sensibilizzazione

Nelle campagne di sensibilizzazione l’Aivis avrà un ruolo particolare grazie all’esperienza e alle competenze accumulate in anni di attività che le sono valse importanti riconoscimenti tra cui l’Ambrogino d’oro del Comune di Milano e la Rosa Camuna della Regione: proporrà ai ragazzi interventi mirati tramite la presentazione di video e cercherà di catturare la loro attenzione con eventi a cui parteciperà un cantante rap che con le sue canzoni proverà a veicolare messaggi positivi.

Distribuirà, inoltre, il materiale informativo ai gazebo montati in giornate particolari dagli agenti e contribuirà alla installazione della panchina bianca che riporterà il suo marchio.