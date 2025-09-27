La Provincia celebrerà venerdì 3 ottobre con l’attribuzione del Premio Beato Talamoni i cittadini e le associazioni del territorio che incarnano «i valori fondanti della comunità brianzola: servizio, impegno civile, solidarietà, cultura e innovazione».

Premio Talamoni: anche Silverio Clerici tra i destinatari



La benemerenza sarà consegnata alle 17.30, nel rinnovato auditorium Egidio Ghezzi, alla monzese Maria Rosaria D’Andria Sallustio, a Luca Guzzabocca, a Paolo Viganò, a Syed Zain Abbas Naqvi, all’associazione Servizio Cani Guida dei Lions e alla memoria di Silverio Clerici, già sindaco di Lentate sul Seveso, vicesindaco di Monza e presidente dell’Ato, scomparso lo scorso gennaio.

Premio Talamoni: previste anche quattro menzioni speciali



Saranno, inoltre, assegnate quattro menzioni speciali a Giancarlo Allegria, ad Antonio Angelo Viganò, all’Ac Renate e alla memoria del paleontologo Giorgio Teruzzi.