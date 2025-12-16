Prefettura di Monza, defibrillatore in dono e il corso per utilizzarlo

Corso di formazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) per imparare a utilizzare un defibrillatore donato dall’Associazione Cancro Primo Aiuto. Rivolto a un primo gruppo di dipendenti della Prefettura si è svolto il 10 dicembre, presso la sede di via Montevecchia per contribuire a diffondere la cultura del primo soccorso e dell’intervento rapido in caso di arresto cardiaco. Essenziale, per contribuire a salvare una persona colpita da arresto cardio-circolatorio, è infatti che le prime manovre di soccorso siano eseguite il prima possibile anche da parte di personale non sanitario.

Prefettura di Monza: il Dae da Cancro primo aiuto e il corso di Brianza per il Cuore

Il corso, tenuto da istruttori qualificati dell’”Associazione Brianza per il Cuore” di Monza, si è sviluppato in due fasi, una teorica ed una pratica, nella quale i dipendenti della Prefettura partecipanti hanno potuto esercitarsi su manichini, in simulazione di uno scenario di emergenza reale, consolidando così le tecniche di base di rianimazione cardio-polmonare e di utilizzo corretto del DAE.

Il Prefetto Enrico Roccatagliata ha espresso il più sentito ringraziamento all’Associazione Cancro Primo Aiuto per la donazione del defibrillatore e all’Associazione Brianza per il Cuore per il contributo nell’importante iniziativa formativa.