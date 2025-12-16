Monza Cronaca

Prefettura di Monza, defibrillatore in dono e il corso per utilizzarlo

Corso ai dipendenti della Prefettura per imparare ad utilizzate il defibrillatore salvavita donato da Cancro Primo Aiuto
Una fase del corso in Prefettura
Corso di formazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) per imparare a utilizzare un defibrillatore donato dall’Associazione Cancro Primo Aiuto. Rivolto a un primo gruppo di dipendenti della Prefettura si è svolto il 10 dicembre, presso la sede di via Montevecchia per contribuire a diffondere la cultura del primo soccorso e dell’intervento rapido in caso di arresto cardiaco. Essenziale, per contribuire a salvare una persona colpita da arresto cardio-circolatorio, è infatti che le prime manovre di soccorso siano eseguite il prima possibile anche da parte di personale non sanitario.

Prefettura di Monza: il Dae da Cancro primo aiuto e il corso di Brianza per il Cuore

Il corso, tenuto da istruttori qualificati dell’”Associazione Brianza per il Cuore” di Monza, si è sviluppato in due fasi, una teorica ed una pratica, nella quale i dipendenti della Prefettura partecipanti hanno potuto esercitarsi su manichini, in simulazione di uno scenario di emergenza reale, consolidando così le tecniche di base di rianimazione cardio-polmonare e di utilizzo corretto del DAE.

Il Prefetto Enrico Roccatagliata ha espresso il più sentito ringraziamento all’Associazione Cancro Primo Aiuto per la donazione del defibrillatore e all’Associazione Brianza per il Cuore per il contributo nell’importante iniziativa formativa.

