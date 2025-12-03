Polizia: nuovi controlli a Limbiate, Bovisio, Cesano e Varedo con 73 persone identificate

Identificate altre 73 persone nell’ambito di nuovi controlli straordinari nell’area attorno al Parco delle Groane, nel pomeriggio del 2 dicembre, disposti dal Questore di Monza e della Brianza, Flippo Ferri, a Limbiate, Bovisio Masciago, Cesano Maderno e Varedo. L’operazione, finalizzata al contrasto della microcriminalità e allo spaccio di sostanze stupefacenti, decisa dal Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha visto al lavoro quattro equipaggi della Polizia di Stato con il supporto della Polizia Ferroviaria di Milano Bovisa e delle Polizie Locali di Limbiate e Bovisio Masciago.

Polizia di Stato di Monza Polfer e Polizie locali: controlli stradali e alle stazioni ferroviarie

Effettuati quattro posti di controllo sulle strade, con l’ausilio delle Polizie Locali di Limbiate e Bovisio Masciago con la contestazione di due violazioni al Codice della Strada, una per guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico di 1,49 g/l, quindi quasi tre volte il consentito), e una per irregolarità documentali. Tra le 73 persone identificate, 30 delle quali stranieri, un cittadino di origine tunisina è stato allontanato dal territorio italiano con ordine del Questore, per irregolare presenza sul territorio nazionale. Controllato inoltre un esercizio pubblico a Limbiate che sarebbe “risultato frequentato da persone già note alle forze dell’ordine”.

Parallelamente, nelle stazioni ferroviarie di Limbiate, Cesano Maderno, Bovisio Masciago e Varedo sono stati controllati 36 viaggiatori dieci dei quali sono risultati già noti alle Forze di polizia. Identificati anche sette minori, sei italiani e un extracomunitario. I controlli – fa sapere la Questura di Monza – proseguiranno nei prossimi giorni con nuove operazioni mirate.