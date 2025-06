Un esercito di 1.200 pacifici camminatori ha invaso il parco di Monza per il 14° Raduno dei Gruppi di Cammino di ATS Brianza. Un appuntamento ormai tradizionale che si è trasformato nel consueto successo con un deciso incremento rispetto ai 900 presenti del 2024 a Bellano. Alla guida Ats Brianza, il Comune di Monza, il Consorzio Parco di Monza Villa Reale e l’Associazione Prowalking Monza.

Il serpentone si è composto con i numerosi gruppi di cammino delle province di Lecco e Monza Brianza. La giornata è stata aperta dai saluti delle istituzioni presenti: il direttore generale di Ats Brianza Michele Brait, il direttore generale di Asst Brianza Carlo Alberto Tersalvi, il direttore generale di Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori Silvano Casazza, l’assessore allo sport del Comune di Monza Viviana Guidetti e il Presidente di Prowalking.

Parco di Monza: l’invasione dei 1.200 dei Gruppi di Cammino della Brianza, 86 quelli che ogni settimana svolgono insieme attività fisica

«Siamo qui oggi per il quattordicesimo raduno dei gruppi di cammino – ha esordito Brait – importante momento di ritrovo per i gruppi che ogni settimana durante l’anno svolgono insieme attività fisica. Sommando tutti i chilometri percorsi con ATS in 14 anni di cammino…abbiamo fatto il Giro d’Italia!».

Un ringraziamento poi per gli organizzatori e i camminatori presenti, appartententi agli 86 gruppi di cammino che regolarmente camminano almeno una volta a settimana con 3.635 partecipanti sul territorio di ATS Brianza.

«Tra i compiti principali di ATS, una particolare attenzione viene posta sul trovare modalità per aiutare le persone a vivere meglio e in salute più a lungo possibile. Studi clinici hanno ormai certificato l’importanza di una vita attiva e di una sana alimentazione, ma anche l’importanza della socializzazione. I gruppi di cammino fanno questo, state quindi praticando e diventate voi stessi un fondamentale strumento di salute nel nostro territorio».