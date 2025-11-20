Paderno Dugnano Cronaca

Paderno Dugnano, a settembre licenza sospesa 10 giorni dal Questore: la versione dei titolari del bar

La versione dei titolari della società Barcollando Snc di via Roma 62
In relazione all’articolo online apparso lo scorso 13 settembre dal titolo “Paderno Dugnano, la questura di Milano chiude temporaneamente due bar”, tramite un legale, i titolari della Barcollando Snc di via Roma 62, l’insegna di uno dei due locali interessati a settembre dal provvedimento del Questore di Milano (licenza sospesa per 10 giorni), sentendosi lesi da quanto scritto chiedono rettifica e dichiarano che: “le qualità degli avventori del locale non sono di conoscenza del gestore, né possono essere, solo di per sé, motivo di selezione all’ingresso” e che nell’articolo in questione non sono state indicate: “le comprovate onestà e doti morali dei soci e lavoratori del bar, i quali sono peraltro incensurati”.

“La sostanza stupefacente cui avete accennato – prosegue la nota del legale – è stata rinvenuta in un cespuglio posto nei pressi della corte interna del condominio e non di certo di proprietà e sotto la responsabilità del bar medesimo”. Quanto infine ai fuochi artificiali esplosi per strada: “sono stati utilizzati a distanza dal locale – precisa ancora la nota – e comunque sull’altro lato della strada da soggetti completamente estranei e comunque non provenienti dal bar; men che meno, le “esplosioni”, cui avete fatto cenno, avrebbero messo “il pericolo l’incolumità dei cittadini”.  

La redazione risponde

Accogliamo e pubblichiamo ma con una doverosa e fondamentale precisazione: tutti i contenuti della notizia sono stati diffusi dalle Forze dell’Ordine. La nostra testata, per scelta editoriale, e così è avvenuto anche in questo caso, non pubblica riferimenti, a partire dal nome della società o dell’insegna, che possano ricondurre ai locali interessati dai provvedimenti né foto con loghi e insegne, ciò nonostante la comunicazione ufficiale li riporti. Infine, siamo sicuri della “comprovata onestà” dei soci e lavoratori del bar, informazione che apprendiamo con piacere.

