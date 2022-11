Ospedale di Vimercate: il 24% di tumori inoperabili a colon e retto sono invece curabili chirurgicamente grazie a uno studio

Ben il 24% casi di tumore al colon-retto inoperabili su un totale di 290 analizzati grazie a un approfondito studio dell’ospedale di Vimercate e a cicli di chemioterapia sono diventati curabili con la chirurgia.

Ospedale di Vimercate: il 24% di tumori e lo studio su pazienti oncologici

Il risultato è stato realizzato su un numero significativo di pazienti oncologici, grazie alla collaborazione fra le strutture di Chirurgia Generale del nosocomio brianzolo e di Oncologia dell’Ospedale Universitario di Ancona e del Policlinico di Milano. Lo studio, a cui hanno collaborato anche altri specialisti impegnati in centri europei, ha poi partorito un articolo scientifico pubblicato in questi giorni su Cancers, rivista internazionale tra le più autorevoli ed esclusive al mondo.

Ospedale di Vimercate: il 24% di tumori e il risultato con la chemio

Lo studio ha analizzato le storie cliniche di 690 pazienti di cui 290 affetti da metastasi epatiche in seguito ad un cancro del colon-retto, valutati inizialmente “non operabili”. Successivamente sottoposti a specifici cicli di chemioterapia, il 24% di loro (una percentuale sorprendente) è stato riportato ad una condizione di trattamento chirurgico curativo, sia al fegato che al tumore d’origine. La struttura di Chirurgia Generale di Vimercate, in collaborazione con gli oncologi, ha identificato e sottolineato le caratteristiche tipiche e le chiavi fondamentali che hanno portato a valutare positivamente quella terapia chirurgica, inizialmente considerata non efficace.