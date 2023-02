Obesità: all’ospedale di Desio tre “open day” con visite gratuite

All’ospedale Papa Pio XI di Desio sono in programma tre “open day” con visite gratuite sulla patologia dell’obesità. Secondo i dati più recenti in Italia ci sono oltre 25 milioni di persone in sovrappeso o obese: 23 milioni di adulti e 2,2 milioni di bambini e adolescenti, tra i 3 e i 17 anni. Non è soltanto una questione estetica: c’è anche una forma patologica dell’obesità che interessa oltre il 12% della popolazione italiana ed è associabile a numerose comorbidità, con una compresenza di più malattie: tra di esse il diabete, le cardiopatie, le patologie respiratorie, la depressione, le artropatie.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene che l’obesità sia il maggior problema sanitario cronico, a livello globale, fra la popolazione adulta. Negli ultimi anni è emersa anche una importantissima correlazione tra obesità e l’insorgenza di alcuni tipi di cancro, in particolare esofago, pancreas, fegato, mammella, endometrio e rene .

Obesità: all’ospedale di Desio c’è un team multidisciplinare

Dal 2015 nel reparto di chirurgia generale dell’ospedale Papa Pio XI è presente un team multidisciplinare bariatrico, composto dal chirurgo, dallo specialista dietologo, dal dietista e dallo psicologo. E’ un team che si occupa del trattamento dell’obesità e dell’accompagnamento del paziente obeso in tutte le fasi, compreso quella chirurgica, dalla prima visita al follow up . Per sensibilizzare la popolazione su questa patologia, la struttura di chirurgia generale, diretta da Dario Maggioni, promuoverà il prossimo 25 marzo un convegno dedicato.

Obesità, tre “open day”: il 4 marzo e l’1 e il 15 aprile, occorre prenotare per partecipare

Sono in programma, inoltre, tre “open day antiobesità”, ai quali i cittadini interessati potranno accedere per sottoporsi ad una visita gratuita con gli specialisti del Pio XI. Come partecipare? Previa prenotazione telefonando allo 0362- 38.380, dalle ore 8.30 alle 12.30 oppure inviando una mail all’indirizzo “ segrchirurgia.desio@asst-brianza.it” Gli open day sono programmati il 4 marzo, l’1 e 15 aprile. Le visite chirurgiche gratuite si terranno negli ambulatori della struttura di chirurgia generale e d’urgenza al settimo piano, dell’ospedale, dalle 8 alle 13 degli stessi giorni. “Nel corso delle visite – ha spiegato il primario Dario Maggioni – verrà effettuata una valutazione clinica del paziente e verranno illustrate diverse opzioni terapeutiche praticabili”.