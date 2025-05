Nuova casa per il Cittadino, la redazione e gli uffici: l’Editoriale si è trasferita in viale della Repubblica 160, sul confine di Monza con Lissone. La zona è quella alle spalle dell’Ospedale San Gerardo, in fondo a via Arrigo Boito per chi arriva dal centro della città.

Invariato il numero di telefono che risponde sempre al centralino 039 2169511. Lo sportello è aperto dalle 9 alle 17 con orario continuato dal lunedì al venerdì.

Nuova casa per il Cittadino e la pubblicità: noi siamo qui