Nova Milanese: violento incidente con un’auto, fratture per un motociclista

Fratture a entrambe le gambe e contusioni in tutto il corpo, ma non sarebbe in pericolo di vita il motociclista di 40 anni che giovedì pomeriggio, poco prima delle 18, è stato protagonista di un violentissimo incidente mentre percorreva via Diaz a Nova Milanese in direzione di Paderno Dugnano.

Nova Milanese: violento incidente con un’auto, dinamica al vaglio della polizia locale

Giunto all’altezza dell’ingresso del parcheggio del Tigotà, subito dopo il semaforo di via Venezia, si è trovato davanti un’auto proveniente in senso contrario, quindi da piazza della Libertà, e che stava svoltando a sinistra nel parcheggio. L’esatta dinamica di quanto accaduto è al vaglio della Polizia locale giunta sul posto, ma sembra che la donna alla guida nell’accingersi alla svolta, non abbia visto il centauro in arrivo.

Nova Milanese: violento incidente con un’auto, soccorsi allertati in codice rosso

Lo scontro è stato violentissimo, e in un primo momento l’equipaggio della Croce Rossa Cusano Milanino e l’automedica del 118 sono arrivate sul posto in codice rosso. L’uomo non ha mai perso conoscenza e i sanitari gli hanno steccato entrambi gli arti inferiori prima di condurlo al San Gerardo di Monza. Come di prassi, le prossime ore e i prossimi giorni saranno importanti per monitorare lo stato di salute del motociclista. Per il momento è certo che si dovrà sottoporre a una lunga convalescenza per le fratture riportate.