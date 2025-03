Cambia il presidente l’Avis Comunale di Nova Milanese. Aljoscia Cornelli, dopo 26 anni nel direttivo di cui diciannove da presidente, ha deciso di passare il testimone. Martedì sera il nuovo direttivo eletto dieci anni fa ha scelto il nuovo presidente: è Arianna Perego, 29 anni, ma in Avis già da dodici anni.

Nova Milanese, svolta all’Avis: Arianna Perego presidente, una storia di famiglia

«I miei genitori erano entrambi in Avis, per questo anch’io non vedevo l’ora di compiere i diciotto anni per entrare come volontaria» ha raccontato la Perego. E ha proseguito: «Purtroppo per problemi di salute non posso donare, nonostante abbia provato a rifare gli esami di idoneità più volte, ma questo non mi ha fatto desistere e ho iniziato a collaborare come volontaria. Ricordo: sono arrivata una sera in cui era in corso una riunione del gruppo giovani e da allora non ho più smesso».

La neopresidente, nel 2017 ha svolto l’anno del servizio civile universale in Avis Provinciale, una volta completate le dodici mensilità del Servizio, è stata assunta da Avis provinciale, un rapporto di lavoro che è proseguito fino al 2023. Arianna Perego conosce bene la realtà che è chiamata a guidare.

Nova Milanese, svolta all’Avis: Arianna Perego presidente, le donne della storia dell’associazione e la vice Giulia Benvenuti

Non è la prima donna a guidare AvisNova, prima dell’era Cornelli, per diversi anni Avis era stata guidata da Alessandra Bassi, senza dimenticare la fondatrice stessa della sezione AvisNova, ovvero Melania Mangili Bonvini.

Anche la vicepresidente vicario è una giovane donna: Giulia Benvenuti; vicepresidente Paolo Di Padova. Nel direttivo: Claudio Senno, segretario; Andrea Belluschi, tesoriere e poi diversi referenti gestional, social e comunicazione, scuola, sede giovani, progetto Ecg e addetto contabile Gabriele Monolo.

Nova Milanese, svolta all’Avis: Arianna Perego presidente, i progetti in arrivo e in cantiere

«Quest’anno – ha spiegato la presidente Arianna Perego – riprenderemo ad offrire, a breve, l’opportunità di sottoporsi all’Elettrocardiogramma ai nostri volontari, nel mese di maggio, invece, ripartirà il progetto nelle scuole». E ha concluso: «Sono onorata di poter ricoprire il ruolo di presidente anche se, so bene, non sarà facile, ma mi conforta il fatto di poter contare su chi come Aljoscia Cornelli e Gianluigi Molinari mi hanno sempre spronata ad impegnarmi dandomi fiducia».

Nova Milanese, svolta all’Avis: Arianna Perego presidente, il saluto di Cornelli che sarà presidente onorario

Cornelli continuerà, naturalmente, l’impegno da volontario. Non è mancata un pizzico di commozione quando dieci giorni fa ha salutato la platea dei volontari convocati per il rinnovo del direttivo: «La divisa di Avis è stata la mia seconda pelle – ha detto – e Avis la seconda famiglia. Mi ha fatto crescere molto e di questo non posso che essere grato, per sempre». Ad Aljoscia Cornelli è stato conferito il titolo di presidente onorario.