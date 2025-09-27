Nova Milanese in lutto per don Sozzi: per 14 anni fu alla guida della Beata Vergine Assunta

Ha commosso la comunità novese e in particolare quanti sono legati alla parrocchia della Beata Vergine Assunta la notizia diffusasi nelle prime ore del pomeriggio di venerdì 26 settembre della morte di don Mario Luigi Sozzi. Originario di Origgio, in provincia di Varese, avrebbe compiuto 69 anni il prossimo 14 ottobre. Fu ordinato sacerdote il 13 giugno del 1981 e fu assegnato alla parrocchia della Beata Vergine Assunta guidata, all’epoca, da don Giovanni Rota. Quattordici anni ricordati da tutti i parrocchiani, bambini, adolescenti giovani, adulti dell’epoca, con grande affetto. Una figura importante per una parrocchia giovane alla quale seppe dare nuova linfa.

Don Mario Luigi Sozzi

Addio a don Mario Luigi Sozzi: 14 anni a Nova Milanese fino al 1994

Don Mario Sozzi rimase a Nova Milanese fino al 1994, quando sentì una nuova chiamata per aiutare i più fragili. Dal 1994 al 2000 fu cappellano presso la Casa di reclusione di Opera e dal 2000 era impegnato nella Comunità Promozione Umana Onlus di San Giuliano Milanese che aveva fondato insieme a don Chino Pezzoli, un’organizzazione dedita al recupero di persone con problemi esistenziali, specialmente dipendenze da alcol e droga.. Don Mario Sozzi, era rimasto legato alla comunità di Nova Milanese, era tornato più volte in quella chiesa di via Caravaggio dove era arrivato venticinquenne, dopo l’ordinazione sacerdotale e i novesi non hanno mai mancato di rispondere alle richieste di aiuti della comunità di San Giuliano.

Tanti i messaggi commossi di saluto. Don Mario era malato da tre anni. Si è spento la mattina di venerdì. I funerali sono in programma nella sua città natale ad Origgio, alle 14,30 di sabato 27 settembre.