Nova Milanese: anziana trovata morta in casa

Era morta da diverse ore, forse da giorni, l’anziana signora di Nova Milanese trovata priva di vita nel suo appartamento in via Palestro, la zona più antica del quartiere San Bernardo. Residente da anni in quella che è nota come la Corte di via Palestro. L’allarme è partito quando mancavano pochi minuti a mezzogiorno. Come spesso accade in casi come questi, i parenti avevano iniziato a preoccuparsi perché la donna non rispondeva al telefono né alla porta. Neanche i vicini di casa la vedevano da giorni.

Nova Milanese: accasciata sul pavimento

Alla fine le forze dell’ordine con i vigili del fuoco e il soccorso sono arrivati in via Palestro, sono entrati nell’appartamento e l’hanno trovata priva di vita accasciata sul pavimento. L’anziana di 88 anni sembra sia morta per cause naturali, nulla fa pensare che ci possano essere altre cause oltre al decesso naturale, e non sarà prevista l’autopsia prima delle esequie che saranno organizzate nei prossimi giorni.

Nova Milanese: sul posto vigili del fuoco, soccorritori e polizia locale

I vicini di casa, tra i quali le famiglie che avevano iniziato ad allertare le forze dell’ordine, hanno seguito con grande apprensione l’intervento dei pompieri e dei soccorritori, coadiuvati e supportati dalla Polizia locale che ha seguito tutto lo svolgimento del pronto intervento. Prima di dichiarare chiusa l’emergenza.