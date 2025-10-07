Nel camion sulla A4 una ruspa rubata in un cantiere in Brianza, autotrasportatore arrestato

Nascosta dietro alla merce, su un autoarticolato fermato lungo la autostrada A4, a Venezia, gli agenti della Polizia stradale hanno rinvenuto una pala meccanica da cantiere che sarebbe stata sottratta, la notte precedente, in un cantiere in Brianza. L’autotrasportatore, al volante del mezzo pesante con targa straniera, è stato arrestato per ricettazione. I fatti sono accaduti nei giorni scorsi. Ad operare la Polizia di Stato di Venezia impegnata in un servizio di vigilanza e controllo del territorio lungo l’autostrada A4, nelle vicinanze di Meolo.

Camion fermato dalla Polizia stradale all’altezza di Venezia, conducente arrestato

Nonostante la documentazione della merce trasportata apparisse regolare, gli agenti della Stradale veneziana, durante i controlli sul carico hanno notato, “opportunamente celata dietro alla merce”, la macchina operatrice. I poliziotti hanno chiesto all’autotrasportatore la documentazione che giustificasse il trasporto del mezzo ma sarebbe risultata falsa. Da accertamenti più approfonditi è emerso appunto che nella nottata precedente, in un cantiere in provincia di Monza Brianza, era stata rubata una pala gommata del tutto simile a quella trasportata sull’autoarticolato. Il conducente è stato quindi arrestato.