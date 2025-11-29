Sarebbe stata usata anche per un furto a Monza l’auto che ha portato un ventottenne in carcere, arrestato dai carabinieri di Cassina de’ Pecchi. L’uomo avrebbe usato la macchina di un amico prendendo multe per 2mila euro e, secondo l’accusa, dandole anche fuoco dopo un furto in città.

Multe e furto con l’auto dell’amico, poi lo perseguita: arrestato sotto casa

Alle richieste della vittima, il responsabile avrebbe cominciato a perseguitarlo arrivando anche a seguirlo armato di accetta, coltello o martello.

Il proprietario dell’auto ha presentato denuncia ai carabinieri della stazione di Cassina raccontando anche della persecuzione e della presenza sotto casa. I carabinieri poche ore dopo la denuncia hanno fermato in flagranza di reato il 28enne, con diversi precedenti penali, sotto l’abitazione armato di due coltelli, un martello “frangivetro” e un lungo giravite.