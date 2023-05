Muggiò: i carabinieri interrompono “rave party” al Magic Movie, è caccia agli organizzatori

Un “rave party” tra le macerie di una delle sale da cinema del Magic Movie Park di Muggiò è stato interrotto sul nascere dai Carabinieri della Compagnia di Desio, nelle prime ore di domenica 21 maggio.

Circa un centinaio di ragazzi, compresi minorenni, secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, si sono dati appuntamento “nell’immobile fatiscente, abbandonato da anni, che si estende per oltre 21mila metri quadrati, meta di vandali, sbandati e tossicodipendenti“, tramite un canale social. All’arrivo dei carabinieri i ragazzi presenti si sono subito dileguati approfittando delle numerose vie di fuga.

Muggiò: un centinaio di ragazzi presenti nell’edificio fatiscente, quattordici denunce

Quattordici quelli identificati e denunciati in stato di libertà per invasione di edificio, tra cui alcuni minori. L’attrezzattura musicale pronta all’uso per la serata è stata sequestrata. Uno dei partecipanti è stato soccorso e trasportato all’ospedale dal personale sanitario del 118 richiesto sul posto di militari, dopo che avrebbe abusato di sostanze psicotrope.

“L’evento – precisano dall’Arma – non era autorizzato e mancavano i presidi di sicurezza e a tutela della pubblica incolumità“. Sono in corso indagini per individuare anche gli organizzatori “che dovranno rispondere delle nuove violazioni emanate con il recente introdotto decreto “antirave”” che punisce con il carcere da 3 a 6 anni chi organizza mega-raduni musicali su terreni altrui, in cui si faccia anche uso di sostanze stupefacenti.