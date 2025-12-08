Muggiò, anziana trovata morta in casa: indagano i carabinieri di Desio

Mistero a Muggiò, in via Magenta, dove in un appartamento al primo piano di uno stabile al civico 19, nel primo pomeriggio di lunedì 8 dicembre, è stato trovato il corpo senza vita di una impiegata in pensione 76enne, Giovanna Piras, dopo l’allarme dato dal fratello e dal tutore legale della donna, che da qualche giorno non avevano contatti con lei.

Anziana trovata morta in casa a Muggiò: disposta l’autopsia, indagini a 360 gradi

Sul posto si sono portati i carabinieri della Compagnia di Desio, che hanno avviato le indagini del caso. L’appartamento sarebbe risultato a soqquadro e con il blocchetto della porta d’ingresso asportato. Presente del terriccio sul pavimento. Il corpo della donna era riverso a terra con il volto coperto da un asciugamano. Non ci sarebbero state tracce di sangue.

La donna, nubile, viveva sola, e pare conducesse una vita molto appartata e che avesse qualche problema di salute. Risposte sulle cause del decesso – al momento sono aperte tutte le ipotesi – potrebbero arrivare dagli esiti dei rilievi dei carabinieri, con indagini coordinate dalla Procura di Monza, e dall’autopsia disposta dal magistrato di turno.