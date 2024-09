Monza, un successo la visita guidata di Acinque alla centrale di teleriscaldamento

Un centinaio di persone, suddivise in gruppi, ha visitato nella mattinata di sabato 14 settembre la centrale di Monza Nord del gruppo Acinque, una delle sorgenti della rete del teleriscaldamento della città. Caschetto protettivo sulla testa, i visitatori, tra cui molte famiglie con bambini, hanno ascoltato attentamente le spiegazioni dei tecnici dell’azienda sul funzionamento dell’impianto. “Crediamo molto in giornate come queste- ha sottolineato la vicepresidente Annamaria Di Ruscio– è un modo per confermare il nostro legame con il territorio e con i cittadini. La nostra è una presenza di lunga data, per non dire storica, a Monza. Siamo nati come Agam e i monzesi ci hanno dato fiducia, ci hanno permesso di realizzare tanti obiettivi. Oggi vogliamo mostrare che cosa c’è dietro a un servizio e dare un significativo messaggio di restituzione e di ringraziamento al territorio”.

Visite guidate di Acinque (foto Fabrizio Radaelli)

Monza, un centinaio di cittadini in visita alla centrale Monza Nord di Acinque

La vice presidente ha osservato con molta soddisfazione l’interesse mostrato dai più giovani. “Il nostro gruppo è costituito da molte professionalità – ha affermato– e desideriamo che i ragazzi possano conoscerle, appassionarsi a un lavoro, intraprendere un percorso di crescita professionale. Per questo collaboriamo con gli istituti tecnici per poter formare le figure professionali del futuro”. Presenti all’iniziativa anche il presidente del Gruppo Acinque Marco Barbera, il presidente di Acinque Tecnologie Marco Cappelletti e il BU leader Giovanni Chighine. “Questa centrale – ha rimarcato Cappelletti– costituisce il fiore all’occhiello del sistema. Operiamo nell’ottica della transizione ecologica per fare in modo che anche le nostre abitazioni siano sempre più efficienti e più pulite”.

Acinque punta alla decarbonizzazione con biogas e solare termico

E con lo sguardo puntato verso la decarbonizzazione e l’abbandono dei combustibili a metano, Acinque ha aperto un tavolo con il comune di Monza per realizzare progetti concreti che prevedano l’utilizzo di biogas, solare termico e recupero dei cascami. “Stiamo valutando aree idonee a questi progetti – ha anticipato Cappelletti– Inoltre, stiamo pensando anche a un possibile utilizzo del calore prodotto dai data center se e quando strutture del genere dovessero installarsi a Monza”. Il servizio di teleriscaldamento monzese è costituito da una rete a doppia tubazione di circa 36 chilometri e serve una volumetria complessiva di oltre 4 milioni di metri cubi raggiungendo circa il 50% della città. Il sistema è alimentato da tre centrali di cogenerazione (la più “vecchia” è quella di Monza Centro, inaugurata in via Canova nel 1999) e da quello ceduto dagli impianti cogenerativi installati nei siti di Rovagnati e di BrianzAcque.