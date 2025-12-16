Monza: un pomeriggio con le mascotte di Milano-Cortina

Incontri, musica e soluzioni energetiche all’avanguardia per la clientela: una giornata di festa è quella pensata per giovedì 18 dicembre, dalle 16, in via Borgazzi 32 a Monza, dove si trova il nuovo negozio Enel. Si tratta dell’inaugurazione dello store e avrà due protagonisti fondamentali: le mascotte delle Olimpiadi invernali Milano Cortina, Tina e Milo, affiancati da un simulatore per vivere lo spirito dei giochi invernali.

Monza: le mascotte di Milano-Cortina e il taglio del nastro

Il taglio del nastro non prevede solo la loro presenza, ma anche un aperitivo offerto alla cittadinanza, accompagnato dalla musica e dall’intrattenimento dei dj. È prevista la presenza dell’assessore alle Attività produttive, Carlo Abbà, di Sergio Colombo e Marzio Galliani di Adiconsum Monza, mentre per Enel ci saranno Giuseppe Formosa channel manager dello store, e Andrea Gusmaroli, channel local marketing.

Monza: i servizi dello Store Enel

“Gli store Enel sono più di semplici punti vendita o di consulenza: veri e proprio luoghi di connessione con i clienti che cercano soluzioni energetiche efficienti e personalizzate – scrive la società – All’interno è possibile ricevere consulenze e consigli, sia sulle nuove offerte sia sugli altri servizi disponibili presso il negozio, tra cui la risoluzione di eventuali dubbi sulla lettura della bolletta, ma anche l’acquisto di climatizzatori a pompa di calore, elettrodomestici ad alta efficienza, impianti fotovoltaici e soluzioni per la mobilità elettrica”.