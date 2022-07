Monza: un nido di girasoli per la socialità a Sant’Alessandro

Si chiama “Fuori dai binari. Visioni metropolitane tra Tripoli e Mogadiscio” il progetto di riqualificazione urbana promosso dalle associazioni Liberi Svincoli e Africabougou onlus nel quartiere Sant’Alessandro a Monza.

Monza, nido di girasoli in un prato tra le vie Tripoli e Mogadiscio

Un luogo pensato per raccogliere idee, promuovere la socialità e sviluppare la cultura dell’incontro. Nei giorni scorsi è stata ultimata la posa dei filari di girasoli che fanno da contorno alla struttura circolare destinata ad accogliere l’agorà urbana, con le sedute di legno. Il luogo scelto è un pratone ora riqualificato, tra le vie Tripoli e Mogadiscio, le stesse città riportate nel titolo del progetto. Una realizzazione che ha coinvolto, proprio come era negli intenti degli ideatori, l’intero quartiere in maniera trasversale: anziani, e giovanissimi, adulti e ragazzi.

«A settembre il nido dei girasoli sarà inaugurato, e dopo quel giorno il pratone chiuso e abbandonato di Sant’Alessandro tornerà alla città trasformandosi in uno spazio pubblico», spiegano i promotori del progetto.

Monza, nido di girasoli: un film partecipato per documentare la costruzione

Il restyling in chiave green di un angolo dimenticato del rione Sant’Alessandro ha vinto l’avviso pubblico Creative Living, la terza edizione promossa dalla Direzione generale creatività contemporanea del Ministero della Cultura. Un progetto a cui hanno contribuito anche Scatola Aperta, la cooperativa Meta, Auser Monza e Brianza, Auser Insieme San Rocco, con il patrocinio del Comune di Monza.

Le giornate di lavoro, la partecipazione dei residenti, la collaborazione tra generazioni hanno permesso di realizzare il nido e sono al centro del film partecipato che è stato girato per documentare la costruzione.

Monza, nido di girasoli: l’associazione Liberi Svincoli

«I palazzi del quartiere che sorgono intorno al prato hanno osservato il nostro lavoro – spiegano dall’associazione Liberi Svincoli – Al loro cospetto abbiamo costruito una stanza a cielo aperto, un grande nido accogliente e racchiuso dal cerchio dei girasoli, finalmente fioriti e che a settembre sarà circondato anche da alberi da frutto».