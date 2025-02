Monza, un 55enne lancia oggetti dal balcone e colpisce una vetrina

“Visibilmente alterato”, si sarebbe affacciato al balcone della propria abitazione, a Monza, e avrebbe lanciato oggetti per strada, colpendo e danneggiando anche la vetrina di un negozio. Fortunatamente nessuno passante è rimasto ferito. Sul posto, inviati dalla Centrale operativa della Questura, dopo una segnalazione al 112, sono intervenuti agenti della Polizia di Stato, già impegnati in servizi di controllo del territorio. Attraverso testimonianze raccolte sul posto i poliziotti sono giunti a identificare il presunto responsabile, un 55enne italiano già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, già sottoposto a misura di sicurezza.

Monza, lancio di oggetti dal balcone: 55enne segnalato per danneggiamento aggravato

L’uomo al momento dell’identificazione è stato trovato all’interno della propria abitazione “in stato visibilmente alterato” riporta la Questura. Chiamato sul posto anche personale del 118 che, dopo una breve visita, ha deciso di traportare il 55enne all’ospedale per accertamenti sanitari e relative cure.​ I poliziotti l’hanno segnalato alla Autorità giudiziaria per le ipotesi di reato di danneggiamento aggravato e getto pericoloso di cose in luogo pubblico.