Monza: trenta nuovi volontari per la Croce rossa, corso concluso con successo

Sono 30 i nuovi volontari che hanno concluso con successo il corso di formazione ed entrano nel Comitato di Monza della Croce Rossa Italiana. Durante il corso hanno studiato i principi fondamentali di primo soccorso, le tecniche di intervento nelle emergenze e anche la storia della Croce Rossa, una delle organizzazioni umanitarie più conosciute e rispettate a livello globale. Ora sono pronti per entrare in azione.

Monza: trenta nuovi volontari per la Croce rossa, l’incoraggiamento del presidente Compatangelo

«Un caloroso e affettuoso benvenuto ai nostri 30 nuovi volontari – commenta Guido Compatangelo, presidente del Comitato di Monza – e un ringraziamento particolare al direttore del corso Maurizio Capellini (Delegato Salute e Formazione) che con i volontari in servizio e le sorelle Infermiere volontarie (II.VV.), hanno sostenuto e portato avanti le lezioni. Con l’esame si è concluso con successo il nostro corso di formazione, un momento fondamentale in cui abbiamo avuto l’opportunità di esplorare insieme i principi fondamentali che guidano l’operato della Croce Rossa da più di 150 anni, come imparzialità, neutralità, indipendenza, universalità e volontarietà, valori che costituiscono la base della nostra attività in tutto il mondo. Permettetemi anche un pensiero a questi nuovi colleghi. Vedere il vostro entusiasmo e la vostra voglia di imparare è stato un vero piacere, e siamo entusiasti di iniziare questa nuova fase insieme a voi. La vostra passione e il vostro impegno sono ciò che ci permetterà di continuare a fare la differenza nelle vite delle persone che più hanno bisogno di supporto e assistenza. Ogni gesto di solidarietà, ogni ora di volontariato, ogni piccolo aiuto che offrirete contribuirà a costruire una comunità più forte, coesa e resiliente».