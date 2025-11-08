Monza Cronaca

Monza, tavola rotonda sulle dipendenze giovanili: interviene monsignor Delpini

L'arcivescovo troverà ad accoglierlo anche il prefetto Enrico Roccatagliata ed il questore Filippo Ferri. L'obiettivo è stimolare un dialogo tra istituzioni sulla problematica
L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, sarà ospite al teatrino della Villa reale, a Monza, il prossimo 11 novembre, alle 17.30, per un incontro di approfondimento dal titolo “Dipendenze giovanili: tra contrasto, sfide educative e responsabilità condivise”. Un’iniziativa promossa dalla diocesi di Milano per approfondire il tema cruciale e delicato delle dipendenze giovanili. Un incontro che vuole essere una fotografia della situazione attuale, spiegata attraverso dati aggiornati ed esperienze di chi opera quotidianamente in questo ambito.

Monza: presenti anche il vicario episcopale, il prefetto ed il questore

A portare i saluti del territorio all’arcivescovo sarà monsignor Michele Elli, vicario episcopale della zona quinta di Monza. In sala, ospiti dell’incontro, ci saranno il prefetto, Enrico Roccatagliata e il questore, Filippo Ferri. Alla tavola rotonda sarà presente anche Giuseppe Enzo Spina, direttore centrale per i servizi antidroga del ministero dell’Interno con Marcello Viola, procuratore della Repubblica di Milano e Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Monza: gli obiettivi della tavola rotonda

«La proposta nasce dall’intenzione di mettere in dialogo mondi diversi, istituzionale, educativo, pastorale e accademico, per leggere insieme un fenomeno complesso e in continua evoluzione -spiegano dalla diocesi-. L’incontro vuole offrire un’occasione di ascolto reciproco, in cui ciascuno possa contribuire a delineare percorsi realistici e condivisi di prevenzione, accompagnamento e sostegno ai giovani».

