Monza, strade pulite e sosta: parte il corso per imparare a multare

Dovrebbe partire lunedì 27 ottobre il nuovo corso di formazione per ausiliari della sosta e ispettori ambientali organizzato dalla Polizia locale.

Il ciclo, articolato in venti ore di lezione, è rivolto ai dipendenti di Monza Mobilità e agli operatori dell’Impresa Sangalli che potranno sanzionare i veicoli che non rispettano il divieto di parcheggiare negli orari di passaggio delle spazzatrici.

Monza, strade pulite e sosta: le materie di studio

I partecipanti, che al termine del percorso dovranno superare un esame, dovranno studiare le parti del Codice della strada che disciplinano la sosta, l’elenco delle violazioni, le modalità di compilazione dei verbali. Ogni corsista effettuerà alcune esercitazioni pratiche sulle strade per un totale di cinque ore.