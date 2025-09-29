Monza Cronaca

Monza, sospetta Dengue: disinfestazione straordinaria in zona Della Robbia

Disinfestazione straordinaria da lunedì 29 settembre a mercoledì 1 ottobre a Monza intorno a via Luca della Robbia per la segnalazione di caso sospetto di Dengue.
Disinfestazione straordinaria da lunedì 29 settembre a mercoledì 1 ottobre a Monza intorno a via Luca della Robbia per la segnalazione di caso sospetto di Dengue. Le operazioni sono in programma dalle 18 alle 24 in particolare in via Bucci e tratti di via Luca della Robbia; via Tiepolo; via Zuccoli; via Brunelleschi; via Poliziano; via Usuelli; viale Sicilia; via Pellegrini e via Bajoni.

Anche questa disinfestazione si aggiunge al piano di trattamenti già programmati dal Comune per la stagione in corso – sottolinea una nota del Comune – L’intervento straordinario consiste in trattamenti adulticidi e larvicidi e nella rimozione dei focolai larvali. La situazione è costantemente monitorata da ATS, che ha disposto l’applicazione del protocollo previsto per i casi sospetti. Durante il trattamento è necessario tenere ben chiuse le finestre e collaborare alla rimozione di eventuali focolai larvali presenti nelle abitazioni private o nelle pertinenze. Occorrerà inoltre permettere agli operatori incaricati di accedere alle aree private comuni per effettuare le operazioni previste, secondo quanto disposto dall’ordinanza“.

