Monza Cronaca

Monza: Soroptimist, 400 delegate all’autodromo per il consiglio nazionale

Si apre venerdì 19 settembre all'autodromo di Monza il consiglio nazionale delle delegate del Soroptimist International d’Italia. Attese oltre 400 delegate.
di
Autodromo di Monza
Autodromo di Monza

Si apre venerdì 19 settembre all’autodromo di Monza con il convegno “Donne &Sport. In pista per i diritti e la parità”, il consiglio nazionale delle delegate del Soroptimist International d’Italia.
Saranno oltre 400 le soroptimiste attese da tutta Italia ed è la prima volta in assoluto che la città di Teodolinda è scelta per l’evento più importante del club di servizio. Durante la tre giorni avranno modo di visitare oltre all’autodromo, Villa reale, Villa Litta, la Cappella espiatoria e il centro storico con il Duomo e l’Arengario.

Monza: Soroptimist, convegno di apertura aperto al pubblico

Il convegno che si apre alle 10.30 è aperto al pubblico poi sarà la volta dell’apertura dei tavoli tematici riservati alle delegate in cui si affronteranno i temi in agenda: pace, diritti umani, parità di genere, sport e intelligenza artificiale. A fare gli onori di casa la presidente del club monzese Zizeth Maroun che accoglierà la presidente nazionale Adriana Macchi e la presidente mondiale Siew Yong Gnanalingam.

Monza: Soroptimist, «profondamente orgogliose di ospitare il consiglio nazionale delle delegate»

«Siamo profondamente orgogliose di ospitare per la prima volta a Monza il Consiglio nazionale delle delegate – commenta la presidente monzese – un risultato importante per la nostra città, frutto del lavoro corale delle socie e del sostegno delle istituzioni. Una celebrazione della bellezza, dell’accoglienza e della vocazione sportiva e culturale di Monza».

«L’Autodromo di Monza ci è sembrato il luogo ideale per parlare di donne e sport – spiega Macchiuna bella occasione per sottolineare ancora una volta l’importanza dello sport femminile ponendo al centro il tema della parità: su 50 federazioni sportive italiane solo due sono guidate da donne».

Monza: Soroptimist, i relatori del convegno e il programma

Tra i relatori del convegno ci saranno Marta Cerioni dell’Università politecnica delle Marche che parlerà di sport in Costituzione, la ricercatrice Istat Emanuela Bologna che fornirà i dati sulla pratica sportiva in Italia, Sarah Cinquini, la ciclista del record dei km percorsi in solitaria, Francesca Valdani team manager in motosport, Luca Malin e il giornalista Massimo Veronese, che presentano il libro “Indomita: la straordinaria vita di Maria Antonietta”.

Il secondo evento, riservato alle delegate, riguarda il tema dei diritti umani, sicurezza e pace con la presenza di Rosa Vinciguerra, tenente colonnello, capo sezione politiche di genere dello Stato maggiore della Difesa e Sandra Sarti già prefetto ed esperta di diritti umani.

Contenuti correlati
L'autore

Il primo articolo a 13 anni e non ho più smesso. Al Cittadino dal 1992 ho scritto po’ di tutto con un amore incondizionato per Parco e Villa reale. Leggo molto e sono nella giuria del Premio Brianza.
Mi piace raccontare storie e possibilmente buone notizie. Le mie buone notizie sono i miei quattro figli e la nipotina!

Tags