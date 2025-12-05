Monza, seminterrato trasformato in abitazione: denuncia e sequestro

Recidivo a Monza, questa volta nel quartiere San Fruttuoso: dopo essere stato denunciato un mese fa per un abuso edilizio, in un’altra zona della città, questa volta avrebbe trasformato un seminterrato di un condominio in abitazione, nell’alloggio, completamente arredato, e con quattro persone all’interno.

Inevitabile il sequestro da parte della Polizia locale, Nucleo Tutela Ambiente e Paesaggio. Gli agenti sono stati messi allerta da una segnalazione dell’amministratore condominiale dello stabile. Sono entrati nei locali alle prime ore del mattino e si sono trovati davanti un vero e proprio alloggio con stanze da letto arredate, cucina completa di elettrodomestici e utensili, soggiorno, bagno attrezzato e numerosi effetti personali.

Monza, l’abuso edilizio in uno stabile del quartiere San Fruttuoso

Secondo gli accertamenti del Comando di via Marsala il locale — accatastato come magazzino — era stato trasformato stabilmente in abitazione senza alcun titolo edilizio. All’interno presenti più posti letto, “in assenza dei requisiti igienico-sanitari minimi previsti dal regolamento comunale”. Dalla verifica è emerso che il proprietario dell’immobile era già stato denunciato appena un mese fa per un abuso edilizio analogo in un’altra zona della città.

Valutato il pericolo per la sicurezza delle persone ospitate e la natura dell’abuso è stato disposto il sequestro preventivo dei locali con immediata chiusura dell’unità immobiliare. Delle quattro persone presenti una è risultata irregolare sul territorio dello Stato e già destinataria di un provvedimento di allontanamento emesso dal prefetto di Torino.