Monza, scontro tra uno scooter e un autocarro: grave un 17enne monzese

Un grave incidente stradale con protagonista un giovanissimo, dopo quello accaduto nella notte di sabato 27 maggio a Seregno, con una diciassettenne in prognosi riservata, è avvenuto a Monza nel pomeriggio di sabato, attorno alle 14 in via Baradello all’incrocio con via Caduti di Nassirya.

Portato in codice rosso al San Gerardo, di Muggiò il guidatore dell’autocarro

Secondo quanto ricostruito e comunicato dal Comando della polizia locale monzese, intervenuta sul posto per i rilievi, sarebbe avvenuto uno scontro frontale/laterale che ha visto coinvolti un autocarro e un ciclomotore, quest’ultimo guidato da un 17enne monzese rimasto gravemente ferito e trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo. Illeso il conducente dell’autocarro, un 56enne residente a Muggiò.