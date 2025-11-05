Monza, scontro tra un motociclista e un ciclista in viale Battisti: 18enne soccorso in codice giallo

Scontro tra un motociclista e un ciclista, per cause al vaglio della Polizia locale, a Monza, in viale Cesare Battisti, all’all’altezza dell’incrocio con via Volta, in direzione della Villa Reale.

Ad avere la peggio è stato il centauro, un 18enne, soccorso in codice giallo dal personale paramedico inviato dalla Agenzia emergenza urgenza su due ambulanze e una automedica. L’incidente stradale è avvenuto mercoledì 5 novembre attorno a mezzogiorno.

Scontro tra un motociclista e un ciclista a Monza, rilievi della Polizia locale

Soccorso invece in codice verde, in condizioni meno gravi, il ciclista, un 67enne. Per i rilievi del caso e la ricostruzione di eventuali responsabilità al lavoro una pattuglia del Comando della Polizia locale.