Monza: salvò dalla deportazione 5.000 ebrei, ricordato il poliziotto Palatucci

Ottantesimo anniversario della morte di Giovanni Palatucci, poliziotto deceduto il 10 febbraio 1945 nel campo di concentramento nazista di Dachau. La Polizia di Stato di Monza e Brianza l’ha ricordato il 14 febbraio con una commemorazione. Deposti dei fiori nel viale dei Tigli del Parco di Monza, dove un tiglio secolare è stato dedicato alla memoria del poliziotto eroe.

Monza, la commemorazione a 80 anni dalla morte dell’agente Palatucci

Palatucci, funzionario di Polizia nel periodo del fascismo, prestò servizio presso l’allora Questura di Fiume, come responsabile dell’ufficio stranieri e grazie a questo incarico, eludendo le leggi razziali allora in vigore, riuscì a sottrarre alla deportazione almeno 5.000 ebrei. Un’opera che proseguì fino al 13 settembre 1944 quando venne arrestato, rinchiuso nel carcere di Trieste, condannato a morte e poi deportato nel campo di sterminio di Dachau, dove morì il 10 febbraio 1945. “Il suo operato – dice la Questura in una nota – rappresenta tutt’oggi un modello esemplare di sacrificio, altruismo, coraggio e responsabilità, qualità che sono alla base dell’essere poliziotto”.

Monza, la morte di Palatucci: cerimonia al Parco

La cerimonia commemorativa si è svolta alla presenza del questore Salvatore Barilaro, del prefetto Patrizia Palmisani, del sindaco di Monza Paolo Pilotto e del presidente della Provincia Luca Santambrogio, dei rappresentanti delle forze dell’ordine, dell’arciprete del Duomo di Monza e del cappellano della Polizia di Stato, don Gianluca Bernardini. A conclusione, 30 bambini della scuola Bonatti di Monza, con flauti e diamoniche hanno eseguito il brano musicale Dona Dona, del musicista ebreo Solomon Secuda.