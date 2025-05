Monza, ragazzina palpeggiata in pieno centro: arrestato un 53enne

Un 53enne, italiano, è stato arrestato in flagranza di reato nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato per violenza sessuale aggravata commessa in pieno giorno nel centro di Monza. L’episodio, che ha visto suo malgrado vittima una minorenne, è avvenuto attorno alle 13.30 di mercoledì 14 maggio.

La ragazza, mentre passeggiava in via Italia, è stata avvicinata dal 53nne che l’avrebbe toccata nelle parti intime. Numerosi cittadini hanno chiamato il 112 e dalla centrale operativa della Questura sono state inviate sul posto diverse volanti. Secondo quanto ricostruito l’uomo fin dal mattino avrebbe importunato ripetutamente i passanti. Attraverso le descrizioni fornite dai testimoni oculari il presunto responsabile è stato individuato e bloccato.

Monza, un 53enne arrestato per violenza sessuale aggravata

La vittima, in lacrime, nel timore che si allontanasse, prima dell’arrivo degli agenti aveva seguito il 53enne a distanza in compagnia di un ragazzo, che le si era avvicinato per proteggerla.

Gli agenti intervenuti hanno anche visionato le telecamere comunali di videosorveglianza e arrestato l’uomo che deve rispondere di violenza sessuale aggravata in quanto commessa su una minore, condotto nella casa circondariale di via Sanquirico in attesa della convalida. Nel frattempo ulteriori indagini sono in corso per ricostruire quanto avvenuto quella mattina, sia visionando le immagini riprese dalle telecamere della zona che ricercando testimoni e persone informate sui fatti.