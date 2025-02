Monza: prevenzione e contrasto all’evasione dei tributi locali, accordo Comune-Finanza

Prevenzione e contrasto della evasione ed elusione dei tributi locali e non solo: il Comune di Monza e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza brianzolo hanno siglato un accordo che contempla anche la vigilanza su situazioni connesse ai traffici illeciti, anche di valuta, all’abusivismo commerciale organizzato e all’esercizio abusivo di attività turisticche e ricettive come bed and breakfast e affitti brevi, e poi lavoro nero e vendita di merce contraffatta. In termini pratici la collaborazione prevede che il Comune di Monza, dai suoi uffici, attraverso la Polizia Locale, comunichi alle Fiamme gialle informazioni e notizie su “alert di rischio” finalizzate alla repressione di irregolarità di natura economico – finanziaria, condotte fraudolente o potenzialmente idonee a portare a un danno erariale. La collaborazione si manifesterà anche riguardo a controlli commerciali ed annonari, attività di polizia stradale, interventi di polizia ambientale, controlli dei cantieri edilizi e stradali, e notifiche effettuate per conto di Istituzioni o Enti pubblici.

Accordo Comune di Monza-Finanza a tutela del bilancio dell’ente pubblico

L’accordo, siglato dal sindaco di Monza Paolo Pilotto e dal comandante provinciale della Finanza colonnello Gerardo Marinelli, si aggiunge a quello attivo in materia di tutela della spesa pubblica ed alla convenzione stipulata – anche con la locale Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate – per il recupero dei tributi erariali che ha già portato a numerosi interventi di polizia economico-finanziaria. In base agli elementi acquisiti le Fiamme Gialle potranno, con autonome attività di analisi, orientare e rafforzare l’azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari che potrebbero danneggiare il bilancio del Comune di Monza, dello Stato e dell’Unione Europea.

Accordo Comune-Finanza, soddisfazione del sindaco di Monza

“Questo protocollo d’intesa – hanno detto il sindaco e l’assessore alla sicurezza Ambrogio Moccia – rafforza la già presente e funzionale cooperazione tra la Polizia locale di Monza e la Guardia di Finanza, sancita anche dalle intese siglate a partire dal 2022, permettendo di ottenere risultati ancora migliori nel contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione fiscale. Quello degli accordi con le Forze dell’Ordine è un modello da valorizzare, perché permette maggiore tempestività d’intervento e un controllo più omogeneo e diffuso del territorio”.

Accordo Comune-Finanza, le parole del colonnello Marinelli

“Ringrazio il Sindaco Pilotto per la sensibilità istituzionale dimostrata nel percorso di condivisione che ha condotto alla sottoscrizione di questo importante Protocollo – ha detto il colonnello Marinelli – che rafforza la sinergia già in essere nell’ambito degli ulteriori accordi di partenariato siglati nel 2022, a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché del segmento di spesa delle prestazioni sociali e nel 2023, in convenzione anche con la Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Monza e Brianza, ai fini del recupero dell’evasione fiscale dei tributi erariali. La Guardia di Finanza è una forza di polizia specializzata nel contrasto agli illeciti economico-finanziari e la tutela delle entrate, della spesa pubblica, del mercato dei beni e servizi rientra tra le missioni istituzionali che la legge affida al Corpo, con l’obiettivo di salvaguardare l’economia legale, il corretto funzionamento dei mercati e le libertà economiche dei cittadini. L’accordo sottoscritto risponde all’esigenza di ampliare il patrimonio conoscitivo ed acquisire alert di rischio da approfondire ai fini investigativi incrociando le informazioni con quelle risultanti dalle nostre banche dati e consente al Corpo di essere ancor più “chirurgico” nella selezione dei propri target, oltre che a geolocalizzare meglio fenomenologie e traffici illeciti nella città brianzola.”