Monza, Ponte del Leoni vandalizzato: “Pronti al restauro e caccia ai responsabili”

Il sindaco di Monza Paolo Pilotto ha stigmatizzato duramente l’atto vandalico perpetrato nei confronti dello storico Ponte dei Leoni “uno dei simboli della città di Monza, risalente alla prima metà del 1800”. L’Amministrazione Comunale ha dato mandato di mettere in sicurezza l’area e ha contattato la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per i rilievi necessari a predisporre l’intervento di restauro.

Monza, Ponte dei Leoni vandalizzato: “agiremo come per l’Arengario”

“I tecnici comunali, come già avvenuto tempestivamente in occasione del vandalismo compiuto alcuni mesi fa su una parete dell’Arengario – si legge in una nota – sono pronti a coinvolgere aziende specializzate, in grado di svolgere l’intervento richiesto di ripristino e di restauro del monumento marmore”.

Monza, Ponte dei Leoni vandalizzato: Polizia locale a caccia dei responsabili

La Polizia locale del Comando di via Marsala sta invece alacremente procedendo alla verifica delle immagini della videosorveglianza della zona “per identificare al più presto i responsabili del grave gesto”. “Come già accaduto per il nostro Arengario, provvederemo alla denuncia con l’obiettivo di perseguire, secondo quanto previsto dalla normativa, chi ha compiuto un atto così irrispettoso per Monza e per i Monzesi” aggiunge il Comune.