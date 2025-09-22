Monza, Polizia scientifica della Questura in piazza (per la Festa dello Sport)

Polizia scientifica alla Festa dello Sport: niente paura, nessun delitto in piazza. La Questura di Monza e Brianza ha partecipato con il suo personale alla kermesse organizzata dal Comune di Monza allestendo uno stand speciale curato dal Gabinetto provinciale di polizia scientifica degli uffici di via Montevecchia per condividere con la cittadinanza i valori della legalità e della vicinanza alla comunità.

Monza, stand in piazza della Polizia: alla scoperta delle indagini scientifiche e a bordo della Volante

Dalla acquisizione delle impronte digitali alla analisi di una scena del crimine: i bambini , ma non solo, sono stati affascinati dallo scoprire da vicino il lavoro degli esperti della Polizia Scientifica, che ogni giorno utilizzano la tecnologia e le scienze forensi nell’ambito di indagini. Non poteva mancare poi l’auto della Squadra volante della Polizia di Stato, un’altra grande attrazione, soprattutto per i più piccoli.