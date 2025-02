Monza: petizione dei residenti per l’antenna all’ex Garbagnati

Alla ex Garbagnati di via Val d’Ossola a Monza ci sarebbe un’antenna della telefonia da spostare in un’area già individuata: lo ha spiegato in consiglio comunale il democratico Pietro Zonca. La richiesta, ha detto, è stata sollecitata con una petizione da 165 cittadini, tra cui gli abitanti del primo lotto del complesso di Arborea.

L’esponente del Pd ha suggerito la costruzione di un ponte sul Lambro, accessibile solo ai residenti, per decongestionare l’incrocio tra le vie Monte Grappa e Toniolo. «Non abbiamo il potere per obbligare il privato a spostare l’antenna – ha replicato l’assessore Marco Lamperti – l’Arpa ha confermato che i valori sono rispettati».