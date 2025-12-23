Monza, passa il bilancio comunale 2026: tira già aria di elezioni

Monza ha informalmente aperto la stagione elettorale: l’appuntamento con le amministrative del 2027 è stato evocato più volte durante la discussione del bilancio preventivo 2026 approvato dal consiglio comunale martedì 23 dicembre, poco prima dell’una e trenta.

Le opposizioni di centrodestra hanno elencato i problemi irrisolti, tra cui la raccolta dei rifiuti, su cui il centrosinistra ha impostato la sua campagna vittoriosa nel 2022, hanno chiesto una maggiore attenzione nei confronti dei piccoli negozianti, ulteriori fondi per la manutenzione degli alloggi comunali e un impegno più convinto sul fronte della sicurezza. Il leghista Simone Villa e il forzista Massimiliano Longo hanno espresso parecchie perplessità sul piano di riqualificazione di piazza Giovanni XXIII: «Mi domando il senso di alcuni progetti tra cui la ristrutturazione della tettoia cavalli all’ex Macello – ha commentato l’esponente del Carroccio – non capisco cosa intendete fare alla ex biblioteca di via Zuccoli».

Monza, bilancio comunale 2026: le scuole e il coraggio

Ha, invece, apprezzato l’idea di una progettazione complessiva per il centro di via Tazzoli. L’azzurro Pier Franco Maffè ha invocato il potenziamento del trasporto pubblico: le scuole, obsolete e non adeguate alle norme che cambiano continuamente, a suo parere sono «un buco nero in cui tutte le amministrazioni hanno sempre investito mentre altre città hanno avuto la forza e l’ardire di demolirle e ricostruirle». Paolo Piffer di Civicamente ha confermato il suo scetticismo sul prolungamento della metropolitana, bollato come «argomento elettorale».

Monza, bilancio comunale 2026: la maggioranza e i progetti

«Il tema della sicurezza va affrontato con serenità, senza proclami – ha detto Francesco Racioppi di LabMonza – la nostra coalizione non è una famiglia del mulino bianco: esiste una dialettica interna in quanto veniamo da storie differenti, ma teniamo la barra dritta e non cadiamo» nelle provocazioni del centrodestra.

«Nel 2026 inizieremo a fare il bilancio del nostro operato – ha riflettuto il capogruppo del Pd Angelo Imperatori – stiamo terminando tutti i progetti finanziati dal Pnrr, abbiamo chiuso questioni aperte da anni come piazza Cambiaghi e l’accordo di programma sulla ex caserma IV Novembre con cui abbiamo portato a casa 9.450.000 euro che investiremo nella riqualificazione delle scuole Bachelet e Confalonieri, ci siamo presi la responsabilità di decidere» sulla pianificazione del Buon Pastore.

Monza, bilancio comunale 2026: le variazioni in aula

L’aula ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno con cui LabMonza ha sollecitato la giunta ad attivare bonus per consentire di frequentare corsi sportivi e attività culturali ai ragazzi in difficoltà economica, quello con cui Piffer ha suggerito di valutare la possibilità di integrare con 500.000 euro i fondi per la manutenzione delle case comunali e quello con cui Villa ha proposto di sistemare via Cantalupo. Il centrodestra si è astenuto sulla richiesta di LabMonza di rendere strutturali i progetti per l’educativa di strada mentre è stata votata solo dal centrosinistra quella di Imperatori di varare Patti di sicurezza urbana che prevedano la collaborazione tra la polizia locale, le gev, la protezione civile, carabinieri e polizia: la cooperazione tra le forze dell’ordine, ha notato il centrodestra, avviene già.

Il preventivo ‘26, che destina poco più di 155 milioni di euro ai servizi e oltre 75 agli investimenti, è stato approvato con 18 voti a favore della maggioranza e 8 contrari delle opposizioni.

All’inizio della seduta l’aula ha ricordato con un minuto di silenzio Maria Organtini, la fondatrice del Cenacolo dei poeti e degli artisti, promotrice nel 1999 del premio di poesia Città di Monza, impegnata in diverse attività sociali, scomparsa nei giorni scorsi a 83 anni.