Monza: Manzoni sold out per il Progetto Moira di assistenza psicologica ai malati di cancro

Una serata di musica e canzoni con il coinvolgimento diretto del pubblico che, oltre a cantare, si è scatenato nel finale con danze sotto il palcoscenico. Riuscitissimo lo spettacolo “Canta insieme a noi le più belle canzoni dei nostri anni” proposto sabato al teatro Manzoni di Monza – risultato sold out – da Salute Donna e Salute Uomo (fondate e presiedute dalla monzese Anna Mancuso) con il sostegno del Comune di Monza.

Monza Teatro Manzoni spettacolo Salute Donna per Progetto Moira

Ora, ad ugole “spente”, le associazioni marciano spedite per realizzare la finalità dell’evento: contribuire al Progetto Moira che si occupa di assistenza psicologica ai malati di cancro dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano. Moira, come ha ricordato prima dello spettacolo la psicologa e psicoterapeuta Luciana Murru, responsabile del progetto, è il nome di una indimenticata volontaria di Salute Donna scomparsa prematuramente, è la rappresentazione delle tre dee della mitologia greca che rappresentavano il destino, ma è anche l’acronimo delle parole Meditazione/Mindfulness, Observation, Improvement, Relaxation, Addressing Emotions, tutte modalità utilizzate nel percorso clinico, psicologico e psicoterapeutico rivolto ai pazienti.

Non è mancato nemmeno l’invito alla prevenzione, soprattutto agli uomini (come sottolineato dall’assessora monzese alle pari opportunità Andreina Fumagalli), meno attenti a questo aspetto. La bella musica, introdotta dai presentatori Katia Fiorelli e Flavio Zinni, ha regalato la giusta leggerezza portando gli spettatori indietro nel tempo e nei ricordi.

Monza: Manzoni sold out per il Progetto Moira, gli artisti coinvolti

Di grande spessore il cast coordinato dal direttore artistico Franco Malgioglio (in veste anche di cantante e di musicista con la sua Jamburrasca Band): Alfredo Lallo con l’interpretazione di due cavalli di battaglia di Adriano Celentano “Una carezza in un pugno” e “Azzurro”; Franco Fasano con alcuni brani scritti per se stesso e per altri interpreti quali Fausto Leali e Toto Cutugno, il cantautore inglese Shel Shapiro con alcuni pezzi del suo repertorio di quando era front man dei Rokes e brani più recenti, l’americano Ronnie Jones con la sua splendida interpretazione soul, molto apprezzata anche in ambito televisivo (è finalista di una nota trasmissione dedicata ai cantanti non più giovani) e Andrea Mingardi, uno degli autori di Mina, che ha fatto scatenare i presenti con la sua verve e ha dialogato con il pubblico con qualche battuta sul campionato del Calcio Monza.