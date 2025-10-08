Monza: litigio per futili motivi davanti alla stazione, un uomo in ospedale

Un uomo di 23 anni è finito all’ospedale nella serata di lunedì 6 ottobre, attorno alle 21, per le conseguenze di un litigio – “per futili motivi” dicono dalla Questura – avvenuto in via Arosio, davanti alla stazione ferroviaria di Monza, zona notoriamente piuttosto “calda” e non nuova a situazioni simili.

Monza: litigio per futili motivi davanti alla stazione, nessuna traccia dell’aggressore

Sul posto, oltre a un’ambulanza con personale sanitario inviata dalla Agenzia emergenza urgenza, è intervenuta anche una pattuglia della Polizia ferroviaria per ricostruire l’accaduto. Nessuna traccia dell’aggressore.

Il giovane soccorso, che ha rimediato qualche contusione, è stato portato per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale in codice giallo.