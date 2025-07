«Bambini studiate se no finite come i maranza»: è la raccomandazione che, secondo il forzista Massimiliano Longo, l’artista che sabato scorso si è esibito in piazza Trento e Trieste avrebbe rivolto al giovanissimo pubblico della rassegna Nonsoloclown.

Monza: l’artista di strada parla al pubblico e mette in fuga i “maranza”, le battute

Disturbato da un gruppo di ragazzi seduti sulla scalinata del municipio, l’artista avrebbe accolto l’arrivo di altri adolescenti con un sarcastico: «Gli spinelli li hanno già finiti, siete arrivati tardi». Vista la malparata, ha aggiunto l’azzurro lunedì 28 luglio in consiglio comunale, la compagnia si sarebbe allontanata.

«La prevenzione ha funzionato – ha commentato l’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia – se i maranza sono andati via per la battuta di un comico significa che hanno percepito» che le forze dell’ordine erano pronte a intervenire.