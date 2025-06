Monza, lancia rifiuti dall’auto in corsa: gli agenti 007 rintracciano e multano un agratese

Non si scappa neanche se i rifiuti si lanciano in corsa: un automobilista è stato rintracciato a sanzionato dalla Polizia locale di Monza grazie a una telecamera. I fatti erano accaduti lo scorso 4 giugno in via dell’Offelera, nel capoluogo brianzolo. Attraverso l’analisi dei filmati registrati dalla telecamera della zona, particolarmente presa di mira, gli agenti del Nucleo Tutela del Paesaggio e dell’Ambiente hanno assistito all’episodio, avvenuto poco prima di mezzogiorno, quando da una vettura in movimento, proveniente da Agrate Brianza e diretta verso via Adda è stato lanciato un sacco di rifiuti sul ciglio della strada.

Monza: il sacco di rifiuti lanciato dall’auto in corsa in via dell’Offelera

Attraverso un parziale riscontro della targa della vettura, anche grazie alla collaborazione della Polizia Locale di Brugherio, che ha fornito ulteriori immagini utili all’identificazione, gli agenti del Comando di via Marsala sono risaliti all’intestatario del mezzo, residente ad Agrate, che, dagli accertamenti effettuati, sarebbe già stato “noto” per altri “transiti frequenti nella stessa via”. L’automobilista, rintracciato, è stato sanzionato per l’abbandono illecito di rifiuti.