Monza: la vicepreside Marta Vergani morta per un malore

Si terranno sabato, 21 giugno, i funerali della professoressa Marta Vergani, insegnante di lettere del liceo artistico Valentini di Monza morta per un malore improvviso. Le esequie si tengono alle 10 nella chiesa prepositurale di Sant’Ambrogio, a Merate. L’insegnante aveva 58 anni ed è stata trovata esanime in casa dopo non essersi presentata a scuola nella giornata di mercoledì.

Il liceo di Villa reale ha pubblicato un saluto sul suo sito internet. “Ciao Marta“, scrive il titolo: “Tutta la comunità scolastica del liceo Nanni Valentini si stringe nel dolore per l’improvvisa dipartita della nostra carissima Marta. La professoressa Vergani, da oltre vent’anni stimata docente di lettere, referente per il liceo serale, collaboratrice della presidenza e poi vicepreside, lascia un vuoto che difficilmente potrà essere colmato. La memoria e il ricordo della professoressa Vergani, la sua grande professionalità, l’amore per la sua scuola e i suoi studenti, l’affetto e l’amicizia sincere con cui ha tessuto le relazioni con i colleghi, il personale Ata e i dirigenti scolastici, siano per tutti noi guida e stimolo a proseguire nel nostro lavoro con il suo stesso impegno e disponibilità. La comunità scolastica partecipa della commozione della famiglia a cui rivolge le più sentite condoglianze”.