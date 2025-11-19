Monza: la piscina cresce, riflettori sul caos dei parcheggi

Il potenziamento delle attività alla piscina Pia Grande preoccupa i residenti di Sant’Albino che temono che il quartiere monzese possa essere invaso da un numero maggiore di auto che, come già emerso nei giorni, in occasione di manifestazioni molto partecipate vengono posteggiate in modo selvaggio perfino nelle aiuole.

Monza: la piscina cresce, le perplessità dei residenti in consiglio comunale

Le loro perplessità sono state portate in consiglio comunale dal forzista Massimiliano Longo: «Sposiamo la scelta dell’amministrazione di investire nel centro natatorio – ha affermato in aula lunedì – ma condividiamo la preoccupazione degli abitanti che ritengono che l’aumento degli utenti fino a 1.500 al giorno possa peggiorare il quadro. Già oggi tra le 7 e le 8 e tra le 17 e le 19 il traffico è congestionato» e si fatica a entrare e uscire dalle strade del quartiere.

Monza: la piscina cresce, l’analisi dell’assessore sulla situazione

L’azzurro ha puntato l’attenzione sui parcheggi all’esterno dell’impianto che, ha precisato, in occasione delle gare in programma durante i week end non sono sufficienti rispetto alle necessità.

«Il problema – ha replicato l’assessora allo Sport Viviana Guidetti – si è verificato qualche settimana fa quando si sono svolte contemporaneamente una gara alla Pia Grande e la partita del Monza che ha provocato il blocco dell’accesso ad alcuni parcheggi». «I 1.500 utenti al giorno a cui punta il nuovo gestore della piscina – ha commentato – mi sembrano un obiettivo ambizioso: sarebbero, comunque, un centinaio all’ora a fronte di circa 150 stalli. Considerando che le scolaresche si spostano in pullman la situazione dei parcheggi durante la settimana dovrebbe essere abbastanza gestibile».