Monza, investito da un’auto vicino a casa: morto il pedone 71enne

Non ce l’ha fatta il pedone 71enne monzese investito da un’auto nella serata di mercoledì 22 ottobre, in via Borsa. Ricoverato all’ospedale San Gerardo in prognosi riservata, dopo essere stato soccorso in gravissime condizioni, codice rosso, è deceduto venerdì 24 ottobre in mattinata. A darne notizia è stato il Comando della Polizia locale, intervenuto con una pattuglia sul luogo del grave incidente nel quale il 71enne aveva riportato gravi lesioni.

Monza, pedone di 71 anni morto all’ospedale San Gerardo: di ipotizza l’omicidio stradale

“Purtroppo – si legge nella nota della Polizia locale – questa mattina il personale della Polizia Locale, che era intervenuto sul posto per i primi accertamenti, è stato informato del decesso dell’uomo”. L’incidente era accaduto poco dopo le 19. Il 71enne si trovava nelle vicinanze della sua abitazione quando, per cause al vaglio del Comando, è stato investito da una utilitaria condotta da una monzese 45enne che si era immediatamente fermata.

Per l’automobilista, inizialmente denunciata all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali stradali, a seguito del tragico epilogo si ipotizza il reato di omicidio stradale. Dal Comando di via Marsala fanno sapere che: “Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto”.

Il sindaco Paolo Pilotto, a nome dell’Amministrazione Comunale, ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia colpita dal grave lutto e a quanti sono coinvolti in questo tragico episodio.