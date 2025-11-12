Monza: incendio in un edificio dismesso di via Nievo, “nessuna persona all’interno”

Incendio in un edificio dismesso di via Nievo, a Monza, nella serata di lunedì 10 novembre. Sul posto sono intervenute squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza. Il rogo ha interessato un edificio a un piano, dismesso e – dicono dal Comando – “verosimilmente utilizzato da persone senza fissa dimora”.

I mezzi di soccorso in via Nievo a Monza

Incendio a Monza in via Nievo: vigili del fuoco sul posto con più mezzi

All’arrivo sul posto le squadre hanno effettuato un accurato controllo per verificare l’eventuale presenza di persone all’interno che ha dato esito negativo. Hanno poi proceduto alle operazioni di completo spegnimento delle fiamme, che hanno coinvolto anche la copertura dell’edificio. Sul posto presente anche personale AREU oltre che le forze dell’ordine.